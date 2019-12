Apesar da concorrência, Fluminense segue confiante na permanência do volante Allan

Como o presidente Mário Bittencourt revelou recentemente, o Liverpool descartou um novo empréstimo e só aceita vender o jogador de 22 anos. E o próprio mandatário tem tratado pessoalmente da negociação com o clube inglês. E de forma "agressiva", fazendo todo esforço possível para conseguir chegar a um acordo que agrade aos ingleses, mas sem comprometer as contas do clube das Laranjeiras.



Mesmo com a concorrência pelo jogador tenha aumentado nas últimas semanas, inclusive com o Atlético-MG tendo conseguido ajuda de um investidor para fazer uma oferta ao Liverpool, o Fluminense se considera na disputa e está longe de desistir da negociação, que pode seguir até mesmo depois do dia 31 de dezembro. Na mesma entrevista em que falou sobre o interesse do Liverpool em vender o jogador, Bittencourt também afirmou que Allan já aceitou as bases salarias do Fluminense.



Allan chegou ao Fluminense em fevereiro deste ano com um contrato de apenas seis meses, que acabou renovado, em julho, até o fim de 2019. Assim que chegou no Tricolor, ganhou espaço pela qualidade e pela lesão de Airton no começo da temporada. E não saiu mais do time. Foi titular com os três treinadores que passaram pelo clube e terminou o ano com 47 partidas disputadas com a camisa tricolor. Ele não balançou as redes, mas deu três assistências e teve 65 desarmes. O volante também foi constantemente convocado para a Seleção Olímpica.

O jogador foi para a Inglaterra em 2015, mas não conseguiu o visto de trabalho no país. Por isso, o meia passou por diversos clubes por empréstimo: SJK (Finlândia), Sint-Truiden (Bélgica), Hertha (Alemanha), Apollon Limassol (Chipre) e Eintracht Frankfurt (Alemanha).