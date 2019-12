Campeão mundial sub-17 e integrado ao profissional do Fluminense, Pitaluga festeja: 'Ano para ficar marcado'

Marcelo Pitaluga em ação pela seleção brasileira - Reprodução

Rio - Conhecido por revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro, o Fluminense segue apostando nas Crias de Xerém. Campeão do Mundial Sub-17 pelo Brasil e relacionado para as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, Marcelo Pitaluga, que acabou de completar 17 anos, é uma das promessas para os próximos anos. Tratado como uma joia pelo Tricolor das Laranjeiras, o goleiro é um dos principais nomes para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior.Em entrevista ao, o goleiro de 1,92 de altura revelou o que passou pela sua cabeça quando viu seu nome relacionados entre os profissionais para partida contra o Fortaleza, válida pela 37ª rodada do Brasileiro. Antes de entrar em campo, o goleiro admitiu que sentiu 'frio na barriga', mas com o tempo foi se acostumando."Fiquei muito feliz. Sempre tem aquele frio na barriga antes dos jogos, que vai sumindo a medida que você entra em campo, depois tudo fica como antes e você só quer desfrutar cada momento."Pitaluga também fez um balanço da temporada e não escondeu a felicidade pelo excelente ano, tanto no Fluminense, como na seleção brasileira. Após a conquista do Mundial Sub-17, o arqueiro revelou que ficou mais conhecido."É um ano pra ficar marcado. Uma temporada de muito aprendizado, evolução e grandes experiências tanto no Mundial como nos jogos do profissional. Após a conquista, a visibilidade aumentou e muitas pessoas passaram a me conhecer."Questionado sobre o baixo número de oportunidades a goleiros formados no Fluminense na equipe principal, Pitaluga projetou a próxima temporada e garante estar focado para estar preparado se a oportunidade aparecer: "Um ano de muito trabalho. Meu foco é sempre evoluir e estar preparado para quando a oportunidade surgir poder aproveitá-la da melhor maneira possível."Defendendo o Tricolor das Laranjeiras desde os oito anos, o goleiro fez a transição do futsal para o campo e desde então se manteve na meta tricolor. Com contrato até o meio de 2022, Pitaluga revelou que seu maior sonho pelo Fluminense é "conquistar um título de expressão no profissional do clube."