Empresário confirma permanência de volante no Fluminense: 'Tudo acertado'

Rio - Após acertar as permanências de Nino e Gilberto, o Fluminense está próximo de anunciar oficialmente a contratação de Yuri em definitivo. O volante, que foi emprestado ao Tricolor nessa temporada pelo Santos, vai firmar vínculo de três anos com o clube das Laranjeiras. Quem confirmou o acordo foi o empresário do jogador, Raudinei Freire.



"Está tudo acertado. Só falta assinaturas entre os clubes que deve acontecer no início do ano."



O Fluminense vai ficar com a maior parte dos direitos econômicos do Yuri sem pagar nada pelo jogador. O restante vai ser dividido entre Santos e Audax. O volante disputou 25 jogos pelo Tricolor, 21 deles como titular, a maioria com Marcão, que assumiu o time na reta final do Campeonato Brasileiro.



Além de jogar no meio-campo, Yuri também atua como zagueiro, desempenhando a função em algumas partidas da temporada, principalmente sob o comando de Fernando Diniz, que pediu a sua contratação por ter trabalhado com o jogador no Audax.