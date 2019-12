Joia do Fluminense negocia com clube português; Tricolor luta para mantê-lo

Rio - O futuro do garoto Evanilson segue indefinido no Fluminense. De acordo com o site "Globo Esporte", o jogador tem negociações em andamento com o Benfica e aguarda uma proposta por parte de seus direitos econômicos, que pode ser feita ainda nesta semana.

No entanto, a equipe das Laranjeiras ainda luta para conseguir renovar o contrato de Evanilson, que vai somente até fevereiro. O atacante já assinou um pré-contrato com a Tombense-MG, que seria uma espécie de intermediário em uma transferência para o exterior, a preferência de seus representantes. No entanto, a permanência no Brasil não está descartada.

Evanilson viveu um bom momento em 2019, quando foi artilheiro nas categorias de base e alçado ao time principal na reta final do Brasileirão. Na partida diante do Corinthians, em São Paulo, na última rodada, chegou a marcar dois gols.