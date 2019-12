Fred teria se reunido com empresários para falar sobre possível retorno ao Fluminense

Rio - Ainda com futuro indefinido no Cruzeiro, o atacante Fred teve uma reunião com seus representantes para falar sobre um possível retorno ao Fluminense. As informações são do site "UOL".

A diretoria tricolor está ciente da dificuldade por conta do alto salário do atacante e só irá avançar após o camisa 9 resolver sua situação com a Raposa. No entanto, há o interesse de ambas as partes.

A ideia do clube ainda vai além das quatro linhas. Há a intenção de que o atleta, de 36 anos, continue nas Laranjeiras após o fim da carreira em algum cargo administrativo.