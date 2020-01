Mesmo com concorrência forte, Fluminense ainda acredita na permanência de Allan e Caio Henrique

Titulares absolutos praticamente durante toda a temporada, a permanências dos dois é tratada como prioridade absoluta, tanto que o presidente Mário Bittencourt é quem está cuidando das negociações pessoalmente. No entanto, o Fluminense possui a concorrência de outros dois gigantes do futebol brasileiro. O Grêmio quer Caio Henrique, enquanto o Atlético-MG deseja contar com Allan.



O Fluminense já enviou propostas pelos dois jogadores e aguarda resposta. O clube tem a seu favor a gratidão dos atletas, que recuperaram a confiança e o bom futebol, rendendo para ambos convocações para a Seleção Olímpica, comandada pelo técnico André Jardine. Além disso, a diretoria está com moral e prestígio já que cumpriu a promessa de pagamento, quitando todos os salários de CLT de 2019.



O Fluminense se mantém otimista, mas apesar de todos os trunfos na manga, a permanência dos dois ainda está longe de se concretizar. O Grêmio também está confiante de que vai contratar Caio Henrique. Além de ter melhores condições de oferecer uma proposta financeira mais vantajosa ao Atlético de Madrid, o Tricolor gaúcho aposta na competitividade que o time oferece ao jogador na busca por títulos. A disputa acirrada já fez o Flu pensar em um plano B e Guilherme Arana entrou em pauta.



Quanto ao Allan, a situação se encontra mais cômoda para o Tricolor das Laranjeiras. O clube apresentou uma contraproposta ao Liverpool, que descartou um novo empréstimo, desejando apenas a venda do jogador. O Fluminense portanto aumentou os valores, buscando adquirir 80% dos direitos do volante. O Atlético-MG conta com a ajuda de investidores, podendo oferecer mais ao clube inglês, porém esbarraria no desejo do jogador, que é o de permanecer no Rio.