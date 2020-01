Rio - O Fluminense aposta em um novo comandante, Odair Hellmann, para a temporada 2020. A definição na lateral esquerda é uma das expectativas no Tricolor, já que o contrato de Caio Henrique terminou no dia 31. À espera da resposta do Atlético de Madrid, o Fluminense também mira em Guilherme Arana, que pertence ao Sevilla, da Espanha.

No ataque, Fred, do Cruzeiro, é um sonho do presidente Mário Bittencourt. Já Felippe Cardoso foi aprovado nos exames médicos e encaminhou o acerto com o Santos do empréstimo por uma temporada.



Capitão em 2019, o zagueiro Digão, que estava emprestado até o dia 31, ainda tem contrato por mais seis meses com o Cruzeiro. Novo acordo está encaminhado, mas o clube mineiro já avisou que não vai bancar parte dos salários do atleta. O Fluminense tenta a permanência do volante Allan junto ao Liverpool.