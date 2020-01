Dirigente do Fluminense, sobre permanência de Caio Henrique: 'Não tem sinalização'

O Fluminense já trata a saída de Caio Henrique como inevitável. Uma das mais gratas surpresas do time na temporada de 2019, o lateral-esquerdo, que pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado, não deve ficar nas Laranjeiras. Ele e seus representantes ouviram e gostaram da proposta oferecida pelo Grêmio, e esse deve ser o seu destino em 2020.

O diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, não tem mais esperanças na permanência do jogador. Em entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, ele foi curto e grosso quando perguntado sobre a possibilidade de Caio Henrique ficar: "a gente não tem sinalização", disse.

A permanência ou a ida para o Grêmio - que também seria por empréstimo - passa pelo Atlético de Madrid, com quem Caio Henrique tem contrato até 2023. O que seduz o lateral-esquerdo na proposta do Tricolor Gaúcho é, além da garantia de salários em dia, o fato de o Grêmio disputar uma Copa Libertadores em 2020 e ter aspirações maiores no Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, não pode garantir os pagamentos em dia, mas apela pelo coração: foi no clube que Caio despontou no cenário nacional e até mudou de posição, do meio-campo para a lateral esquerda.