Rio - A prioridade do Fluminense é ficar com o zagueiro Digão, no entanto, o Tricolor avalia possibilidades para reforçar a defesa caso capitão da equipe em 2019 não permaneça. Nesse contexto, o clube buscou informações sobre Emerson Santos, do Palmeiras. Na última temporada, o zagueiro esteve emprestado ao Internacional.



Revelado pelo Botafogo, o jogador de 24 anos é um dos atletas que foi mapeado pelo clube das Laranjeiras para esta janela de transferências. Após destaque no Alvinegro, foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2017, mas não teve muito espaço e acabou sendo emprestado para a equipe gaúcha, onde disputou 19 jogos e marcou dois gols.

Em 2020, o Fluminense tenta manter a zaga titular na última temporada. Apesar de não ter oficializado, o clube já acertou a permanência de Nino. Atualmente, o Tricolor conta com outros três zagueiros no elenco: Frazan, Luccas Claro e Matheus Ferraz.