Próximo de acerto com o Fluminense, Yago Felipe se despede do Goiás: 'Gratidão'

Rio - O Fluminense está muito perto de anunciar o primeiro reforço para temporada 2020. Após o bom desempenho pelo Goiás na última temporada, o volante Yago Felipe, que pertence ao Vitória, já se despediu do clube goiano e deve acertar com o Tricolor nos próximos dias.

A negociação está tão perto de ser anunciada que o diretor do Goiás, Túlio Lustosa contou que o clube não vai conseguir chegar aos valores para contratação do volante, que pertence ao Vitória. Além disso, o dirigente afirmou que o atleta está fechado com o Fluminense.

"Ele (Yago Felipe) não segue. Pelo o que o agente dele me passou, está fechado com o Fluminense. São valores que não conseguiríamos chegar, nem com o Vitória nem com o atleta", disse, em entrevista ao jornal O Popular.



Aos 24 anos, Yago foi importante no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Goiás terminou na 10ª posição e garantiu uma vaga na edição da Copa Sul-Americana de 2020. Pelo clube goiano, foram 30 partidas e dois gols marcados.