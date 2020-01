Sem definição por Caio Henrique, nome de lateral do Cruzeiro entra em pauta no Fluminense

Com Caio Henrique cada vez mais distante de permanecer no Fluminense, a diretoria se movimenta para contratar um substituto à altura e o nome de Dodô, que defendeu o Cruzeiro em 2019, surge como opção para o Tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Brasil e confirmada pelo LANCE!.



A reportagem apurou que antes do fim do ano, Dodô era o favorito da comissão técnica, com Guilherme Arana ficando como Plano B. No entanto, ambos possuem um alto salário e pertencem a clubes europeus, Sampdoria (ITA) e Sevilla (ESP), respectivamente.



O Fluminense aguarda a definição do futuro de Caio Henrique para projetar uma investida a um lateral-esquerdo. Caso abra de fato negociação por Dodô, o Tricolor terá que esperar o desfecho da situação do jogador com o Cruzeiro. O contrato de empréstimo feito no ano passado previa que o clube mineiro seria obrigado a adquirir os direitos econômicos do atleta, além de arcar com parte da rescisão junto a Sampdoria, que tem contrato com Dodô até junho deste ano.



Cria do Corinthians, Dodô tem 27 anos e defendeu no Brasil o Bahia, Santos e o Cruzeiro. Na Itália, passou por Roma, Internazionale e Sampdoria. Na temporada passada, Dodô não foi titular absoluto, disputando 28 jogos, 23 de início. No elenco, o Fluminense conta com para a posição com Orinho e Mascarenhas.