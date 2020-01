Fluminense mira contratação de volante sem espaço no São Paulo

Hudson, do São Paulo - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Na busca por reforços para 2020, o Fluminense mira a contratação de Hudson, do São Paulo. O volante de 31 anos terminou a temporada passada em baixa no Tricolor paulista, que está disposto a negociar o jogador. O acordo pode acontecer principalmente se o clube interessado arcar com o salário integral do atleta, que gira em torno de R$ 300 mil. A quantia está fora da realidade dos cariocas, mas a boa relação entre as diretorias pode ser um facilitador.O Fluminense realizou sondagens e estabeleceu algumas conversas com os representantes de Hudson. Os contatos foram feitos pelo presidente Mário Bittencourt, pelo diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, e até mesmo pelo técnico Odair Hellmann. Além do Tricolor, pelo menos outros três clubes do Brasil demonstraram interesse na contratação do jogador.A possível chegada de Hudson não está condicionada a permanência ou não de Allan, que aguarda o desfecho da negociação entre o Fluminense e o Liverpool, clube com o qual possui contrato. O Tricolor pretende reforçar a posição após a saída de Airton e o empréstimo de Caio ao Atlético-GO. Atualmente no elenco, Odair conta apenas com Dodi e Yuri, que apesar do acerto, ainda não firmou vínculo com o clube.Hudson tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2021 e jamais atuou no futebol carioca. O volante teria ficado animado com a possibilidade de defender o Fluminense, principalmente pelo fato de contar com a confiança da comissão técnica, aumentando as chances de conseguir ter sequência na equipe.O ano de 2019 foi marcado por altos e baixos para Hudson, que começou a temporada como titular do São Paulo. A situação mudou a partir de julho, quando o técnico Cuca decidiu barrá-lo da equipe. As chances diminuíram ainda mais com a chegada de Fernando Diniz. Com o treinador disputou apenas quatro jogos, somando 39 minutos.Cria do Santos, Hudson só atuou no futebol brasileiro, onde defendeu o Santa Cruz, Ituano, Red Bull Brasil, Comercial-SP, Oeste, Brasiliense, Botafogo-SP, Cruzeiro e São Paulo.