De saída do Fluminense? Allan estaria fechado com o Atlético-MG

Minas Gerais - O volante Allan, peça fundamental do Fluminense na última temporada, estaria fechado com o Atlético-MG. De acordo com a "Rádio Itatiaia", o clube mineiro, que contou com ajuda de alguns investidores, pagou 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 13,6 milhões na conversão atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador ao Liverpool. O contrato deverá ter duração de quatro anos.

Além do próprio Flu e do Atlético, o São Paulo também estava na briga pelo atleta. O Galo ainda não confirmou o acerto e a apresentação deve ocorrer nos próximos dias.

Allan, de 22 anos, se destacou na temporada pelo Tricolor. Suas boas atuações lhe rendeu algumas aparições na lista de convocação da seleção pré-olímpica. Seu comandante no Atlético será o venezuelano Rafael Dudamel, que assinou por duas temporadas.