Dupla do Cruzeiro encaminha rescisão com clube mineiro para fechar com o Fluminense

Rio de Janeiro - Rebaixados junto com o Cruzeiro na última temporada, o lateral Egídio e o volante Henrique podem deixar a Raposa para atuar no Fluminense em 2020. De acordo com o 'Uol', os atletas estão negociando uma rescisão amigável com o clube mineiro para encaminhar o acerto com o Tricolor Carioca.



Henrique já havia sido especulado no clube carioca há algumas semanas, enquanto o Egídio entrou na mira do Fluminense após a iminente saída de Caio Henrique rumo ao Grêmio. Ainda conforme informado pelo portal, o Tricolor segue negociando Guilherme Arana e Dodô, mas as tratativas não tem avançado.



O volante sequer se reapresentou na Toca da Raposa nesta segunda-feira e deve ser anunciado como novo reforço da equipe de Odair Hellmann nos próximos dias. Com problemas financeiros e tentando reduzir a folha salarial, o Cruzeiro não deve dificultar a saída dos veteranos.