Fluminense aumenta proposta, recebe 'ok' e deve melar ida de volante para o Atlético-MG

Rio - Uma reviravolta pode melar a ida do volante Allan para o Atlético. Após o jogador ser dado como certo no clube mineiro, o Fluminense se reuniu novamente com o Liverpool, que acenou com a possibilidade de negociá-lo por 3,75 milhões de euros (R$ 17,05 milhões). O Tricolor se dispôs a pagar o valor em oito parcelas ao longo de dois anos, o que foi aceito pelos ingleses. A proposta do Galo era de 3 milhões de euros (cerca de R$ 13,6 milhões). As informações são do "Globo Esporte".

Como o sinal verde já havia sido dado ao Atlético-MG, a situação é tratada com cautela para evitar imbróglios judiciais. Ainda não há nada definido, e a decisão de qual clube o volante defenderá dependerá do Liverpool.

Emprestado pelo Liverpool ao Fluminense em 2019, Allan disputou 49 jogos pelo clube. Teve boas atuações com a camisa tricolor, o que lhe rendeu convocações para a seleção olímpica.