A caminho do Fluminense, Egídio e Henrique acertam saída do Cruzeiro

Rio - O Fluminense está muito próximo de acertar os seus primeiros reforços para a temporada. O lateral-esquerdo Egídio e o volante Henrique já chegaram a uma acordo com o Cruzeiro e devem ser anunciado em breve pelo clube carioca. As informações são do "globoesporte.com".

De acordo com o diretor de futebol do clube mineiro, Ocimar Bolicenho, Henrique será emprestado ao Fluminense por um ano, enquanto Egídio vai rescindir o contrato. Ambos terá vínculos de uma temporada com o Fluminense.

"Estamos formalizando. Está tudo encaminhado para poder mostrar a minuta aos representantes dos dois, que estão aqui. Estamos querendo terminar até o fim do dia e por as assinaturas para depois declarar oficialmente. Na verdade, o Henrique não é rescisão. Está indo por empréstimo de um ano. O Egídio, sim, é rescisão", afirmou.



Henrique, de 35 anos, conquistou pelo Cruzeiro dois Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e seis Mineiros (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Egídio, de 33 anos, foi campeão pela Raposa de dois Brasileiros (2013 e 2014), uma Copa do Brasil (2018) e três Mineiros ( 2014, 2018 e 2019).