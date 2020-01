Novela termina com final triste para o Fluminense e Allan é anunciado pelo Atlético-MG

Rio - O Atlético-MG confirmou a contratação do volante Allan, de 22 anos, que jogou a temporada 2019 pelo Fluminense. O jogador, assinou com o clube mineiro até dezembro de 2023 e foi anunciado no fim da noite desta quarta-feira, 8 de janeiro na conta oficial do Twitter do Galo.



Allan foi comprado do Liverpool-ING, com o alvinegro adquirindo 80% dos seus direitos econômicos. O negócio gira entre 3 a 4 milhões de euros(cerca de R$ 15 milhões). O atleta foi alvo de uma disputa ferrenha entre o Galo e o Fluminense, que queria manter o jogador nas Laranjeiras em 2020 após boa temporada no Tricolor Carioca.



O Flu chegou a fazer uma proposta financeira maior para os ingleses, que quase melou o negócio do Atlético, que já contava com o acerto com Allan. Porém, o agente do meio campista e o próprio atleta se acertaram com os mineiros e confirmaram a sua vinda para Belo Horizonte.



O investimento no jogador é visto pelo clube como um potencial de revenda no futuro, pela pouca idade e o desempenho demonstrado no Flu, em 2019, onde fez 47 partidas, sem marcar gols.



Allan é o terceiro reforço confirmado pelo alvinegro para a temporada de 2020. O clube mineiro já anunciou o lateral-direito Maílton e o meia Hyoran. O colombiano Dylan Borrero será o quarto nome a ser confirmado pelo Galo para reforçar o elenco. O anúncio será feito nesta nesta quinta-feira, 9 de janeiro.