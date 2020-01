Esposa de Allan relata ameaça de torcedores: 'Isso não é Fluminense'

Rio - A esposa do meia Allan, ex-Fluminense e que é o novo reforço do Atlético Mineiro, usou as redes sociais para desabafar após afirmar ter sido hostilizada por torcedores do Tricolor. Jordana Von Holleben reclamou da atitude de alguns internautas que teriam feito "comentários de baixo calão" e ameaçado de morte familiares do atleta por ele ter deixado o time das Laranjeiras.



Pelo Instagram, Jordana compartilhou uma mensagem nos stories rebatendo e criticando a atitude dos torcedores.



"Ainda bem, que eu tenho a plena maturidade de reconhecer que a torcida do Fluminense não se baseia a minoria. Minoria desejando a volta da depressão, ameaças de morte, mil e uma ofensas, comentários maldosos e de baixo calão", disse a esposa de Allan. O jogador deixou o Flu após o fim de seu contrato por empréstimo, junto ao Liverpool, se encerrar.

O Galo esperou a decisão do clube inglês sobre a melhor proposta e conseguiu levar o meia para Belo Horizonte. Irritados, alguns torcedores teriam ainda desejado que o atleta tivesse novamente depressão.



Allan revelou ter sofrido da doença enquanto atuava na Europa, onde atua desde de 2018. Embora tenha sido comprado pelo Liverpool, ele rodou por Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre.





"Isso não é futebol. Isso não é esporte. Isso não é Fluminense. Mais respeito com o Fluminense! Respeito com pessoas que tem depressão. Isso é uma doença séria" finalizou a companheira do novo reforço do Atlético-MG.