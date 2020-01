Wellington Nem não deve permanecer no Fluminense em 2020, diz portal

Rio - Após uma temporada e apenas 20 partidas disputadas em 2019, o atacante Wellington Nem não deve continuar no Fluminense neste ano. De acordo com o portal 'NetFlu', o jogador, que esteve emprestado à equipe, retornará ao Shakhtar Donetsk, clube que detém os direitos do atacante de 27 anos.



No entanto, se dependesse de Nem, o jogador continuaria defendendo as cores do Tricolor. Conforme informado pelo portal, o atacante queria ficar nas Laranjeiras, mas foi avisado pelo clube carioca que não faz parte dos planos de Odair Hellmann para 2020. Em 2019, Nem marcou apenas um gol.



Na primeira passagem pelo Fluminense, Wellington Nem se destacou e foi peça fundamental do clube na conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. O atacante também conquistou o Cariocão daquele ano pela equipe.