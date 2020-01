Vice do Galo ironiza ida do Fluminense à Fifa: 'Morrendo de medo'

Mesmo fechado com o Atlético-MG, o volante Allan, de 22 anos, ainda gera discórdia entre Galo e Fluminense,que travaram uma disputa pela contratação do jogador. Allan foi anunciado e apresentado pelo alvinegro, gerando revolta no Tricolor que prometeu ir à FIFA contra os mineiros e o Liverpool, ex-dono dos seus direitos econômicos.



O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, disse que iria notificar Liverpool, Allan e Atlético-MG, pois segundo ele, houve leilão pelo jogador feito pelos ingleses.



Em resposta à ameaça Tricolor, o vice-presidente atleticano. Lásaro Cândido ironizou as falas de Mário Bittencourt sobre o caso.



Lásaro afirmou que o clube mineiro seguiu de forma legal todos o trâmites para a contratação de Allan e que a negociação foi feita diretamente com o Liverpool e com o jogador, já que o vínculo de empréstimo com o Fluminense já havia se encerrado.

"Em relação a essa manifestação que o presidente do Fluminense fez, envolvendo a transação do Allan, fazendo ameaça que iria notificar, processar o Atlético, o Liverpool, o jogador. O que podemos dizer é que o Atlético cumpriu rigorosamente as regras básicas de quem trata o assunto com seriedade. Negociou com quem tinha os direitos econômicos e federativos, no caso o Liverpool, porque o empréstimo com o Flu já tinha terminado. Com o aceno positivo do Liverpool, realizou as tratativas com o jogador. Cumpriu rigorosamente as regras básicas. E, obviamente, as documentou", disse em entrevista à Rádio Itatiaia. Em seguida reforçou a ironia à fala do dirigente tricolor.



"Essas falas do presidente do Fluminense, envolvendo o Atlético, nós acreditamos que foram muito mais para fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira de mau gosto, porque nós estamos aqui morrendo de medo (risos). Brincadeira, né?! Estamos morrendo de medo da ação do Fluminense", disse Lásaro Cândido.



Allan custou aos cofres atleticanos cerca de 3 milhões de euros e assinou até 2023.