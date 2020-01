Fluminense se aproxima de contratar o meia uruguaio Michel Araújo

Rio - Após anunciar o atacante peruano Fernando Pacheco, o Fluminense está muito próximo de sacramentar a contratação do meia uruguaio Michel Araújo, de 23 anos. O jogador, que pertence ao Racing-URU, já demonstrou interesse afirmando ser uma "oportunidade incrível chegar ao Tricolor". No entanto, o clube ainda adota a cautela, tendo em vista a negociação com Allan, que acabou fechando com o Atlético-MG.



A proposta feita pelo Fluminense é considerada melhor do que de seus concorrentes, Peñarol e Godoy Cruz, da Argentina. O Tricolor está disposto a pagar cerca de R$ 3 milhões, em um período de dois anos, por 50% dos direitos econômicos. Entre o Tricolor, o jogador e seus representantes está tudo acertado, faltando o aval do Racing-URU, clube no qual Michel Araújo possui contrato até julho de 2021. O presidente do clube uruguaio, Nico Núñez, admitiu a negociação, mas não quis cravar o acerto.



- Da minha parte ainda estamos negociando e abertos para converas. É verdade que recebemos uma oferta formal e a avaliaremos junto com a direção.



Ao se confirmar a contratação do meia, o Fluminense terá fechado com o seu oitavo reforço para a temporada. Felippe Cardoso, Caio Paulista, Hudson e Fernando Pacheco foram anunciados oficialmente pelo clube. Egídio, Henrique e Yago Felipe já treinam com o elenco porém a diretoria aguarda a documentação para realizar o anúncio.



O Tricolor ainda espera fechar com mais um jogador sul-americano para o setor ofensivo. Nos mesmos moldes, sendo também atleta novo, tratado como joia no país natal e que possa se valorizar para render lucro ao Fluminense no futuro. Encerrando essa negociação, a diretoria espera fechar o ciclo de contratações no primeiro semestre. Fred e Digão seriam exceções, com o clube aguardando o desfecho entre eles e o Cruzeiro.