Clube argentino aumenta pedida por Andrés Cubas e Fluminense se distancia do jogador

Rio - Cobiçado no mercado, o volante Andrés Cubas pode não conseguir se transferir neste início de ano. De acordo com a 'Rádio Rivadavia', o Talleres-ARG, dono dos direitos do jogador de 23 anos, estaria pedindo US$ 6 milhões pelo volante, cerca de R$ 24,7 milhões de reais, valor muito alto para o que a maioria dos clubes tem ofertado.



Além do Fluminense, River Plate e Boca Juniors também estariam interessados no atleta paraguaio. O Boca já teria, inclusive desistido do negócio, visto que procurava contratar o meia via empréstimo. Ainda segundo ao veículo, Cubas também teria proposta de um clube português.



Kevin Quevedo, do Allianza Lima; Federico Martínez e Ignacio Fernandez, do Liverpool-URU; e Michael Rangel, do América de Cali, também foram sondados, mas os altos valores esfriaram as negociações. Revelado no Boca Juniors, o paraguaio também defendeu o Pescara, da Itália, e o Defensa y Justicia antes de se juntar ao Talleres.