Especulado no Fluminense, Fred aceita redução salarial e deve permanecer no Cruzeiro

Minas Gerais - Especulado de volta ao Fluminense para a temporada 2020, o atacante Fred deve permanecer no Cruzeiro neste ano. De acordo com a 'TV Bandeirantes', o empresário do atleta está em conversas para manter o jogador na Toca da Raposa. O centroavante de 36 anos teria aceitado uma redução salarial para ficar no clube mineiro.



Ainda conforme informado, Fred negociou mais um ano de contrato, vínculo esse que seria válido até o final de 2021. O Cruzeiro ainda deve salários atrasados e luvas ao jogador, que foi contratado em 2018. Nesta segunda passagem pela Raposa, o atacante atuou em 69 partidas e marcou 25 gols, conquistando dois Campeonatos Mineiro e uma Copa do Brasil.