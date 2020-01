Zagueiro do Fluminense se lesiona e pode ficar até oito meses fora dos gramados

Rio - O zagueiro Frazan do Fluminense vai desfalcar o clube por um longo período nesta temporada. O jogador sofreu uma pancada no joelho direito no treino de segunda-feira, e após exames, foi detectada uma lesão no ligamento anterior. A previsão é que o atleta fique fora dos gramados entre seis a oito meses.

Com isso, o Fluminense deverá voltar ao mercado. O planejamento do clube é iniciar a temporada com cinco zagueiros no elenco, tendo em vista o acerto da contratação do zagueiro Digão, que pertence ao Cruzeiro. Caso aconteça, os defensores disponíveis no plantel de Odair Hellmann serão: Digão, Nino, Matheus Ferraz e Luccas Claro.

Frazan foi formado na base do clube carioca e subiu ao profissional em 2017, de lá pra cá foi acionado algumas vezes, mas não se firmou como titular.