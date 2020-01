Atacante do Fluminense, Marcos Paulo estaria na mira do Barcelona

Espanha - Conhecido por vender muitos talentos para a Europa, o Fluminense pode estar próximo de negociar mais um. A bola da vez é o atacante Marcos Paulo de 18 anos. De acordo com o jornal espanhol "As", o Barcelona já teria vindo no Brasil para conversar com o jogador e família.

José Mari Bakero, secretário técnico do Barça B, foi quem viajou ao Rio de Janeiro para apresentar o projeto ao jogador, cujo ficou empolgado com o que viu. No entanto, o dirigente ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) pelo jovem atacante, proposta considerada "insuficiente" para o Fluminense, que já havia rejeitado uma proposta de 8 milhões de euros do RB Bragantino.

Sabendo do interesse do seu rival pelo atleta, o Real Madrid pediu informações do jogador para Juni Calafat, chefe de futebol internacional, no mercado de seu país.

O que pode facilitar a vida desses gigantes europeus é que o contrato de Marcos Paulo vai até meados de 2021 e o Tricolor precisa ser rápido para não perder o jogador sem custos para o Velho Continente.