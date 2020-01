Presidente do Fluminense promete mais três reforços até o final de janeiro

O Fluminense pode ter a chegada de caras novas no elenco nas próximas semanas. Em entrevista ao site Vavel, o presidente do clube, Mário Bittencourt, revelou que mais três reforços podem estar a caminho das Laranjeiras até o final de janeiro. O mandatário tricolor preferiu não revelar os nomes dos alvos, depois do imbróglio que envolveu a renovação com o volante Allan, e citou os atletas da base que serão aproveitados no time principal, após a eliminação na Copinha.



"Sobre contratação, eu não falo. Só depois que assina contrato. Tivemos a chegada de Fernando Pacheco, da seleção olímpica do Peru. Ainda temos interesses em alguns jogadores que foram ventilados, mas prefiro deixar os nomes guardados. Talvez faremos duas ou três contratações até o final do mês. Depois olharemos o elenco ao longo da temporada e vamos mexer no que for preciso. Muita gente da Copinha já estava com a gente, como Calegari e Luan e Marcelo Pitaluga, já relacionados para alguns jogos. Tem muitos jogadores que iremos aproveitar e ainda temos o projeto Sub-23 neste ano. Se não forem aproveitados no time profissional, irão ser aproveitados no Sub-23."



O presidente também falou sobre a possibilidade do atacante Fred ser um dos reforços, após ser cobrado por torcedores que assistiam a partida de vôlei contra o Flamengo, no Ginásio da Hebraica, Zona Sul do Rio de Janeiro, pela Superliga.



"Fred tem vínculo com o Cruzeiro até final de 2020 e todo mundo sabe. Sempre digo em minhas coletivas que temos vontade de trazê-lo de volta, mas só iremos conversar quando ele se desvincular do Cruzeiro. Uma posição que já temos definida. Hoje ele é atleta do Cruzeiro, se reapresentou e já está treinando com o grupo. As informações que a gente tem é que ele está em negociações para saber se continua ou sai. Anunciando que irá sair, iniciaremos uma conversa com ele", completou.