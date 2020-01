Digão acerta saída do Cruzeiro e vai defender o Fluminense por três anos

Rio - O zagueiro Digão rescindiu o contrato com o Cruzeiro e vai ser jogador do Fluminense pelos próximos três anos. O vínculo com o clube mineiro se encerraria no meio do ano, mas os representantes entraram em acordo nesta quarta-feira.



Apesar de ter recebido propostas de clubes da Arábia Saudita e do México, além de sondagem do Internacional, Digão preferiu permanecer no Tricolor. O zagueiro levou em consideração a sua identificação com o clube, já que é cria de Xerém. Outro ponto que fez o jogador acertar com o Fluminense foi a confiança na gestão de Mário Bittencourt.



A comissão técnica espera poder contar com Digão o quanto antes e a tendência é de que ele se apresente até sexta-feira. Sem poder treinar no clube, o capitão manteve a forma física por conta própria. O desfecho da negociação aconteceu em boa hora já que o zagueiro Frazan lesionou gravemente o joelho direito e deve ser desfalque por até oito meses.



Digão esteve emprestado ao Fluminense nas últimas duas temporadas, somando 32 jogos em cada uma delas, marcando três gols em 2018 e dois no ano passado. Além do Tricolor, o zagueiro de 31 anos defendeu o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Al Sharjah, dos Emirados Árabes e o Cruzeiro.