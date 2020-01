Uruguaio deve chegar nesta quinta-feira ao Rio para acertar com o Fluminense

Rio - O Fluminense está próximo de concretizar a sua oitava contratação para a atual temporada. O meia Michel Araujo, de 23 anos, chega ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Tricolor.



O uruguaio, que pertencia ao Racing-URU, teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por um valor superior a R$ 3 milhões, que será pago de forma parcelada em um período de dois anos. O jogador é visto como uma grande promessa em seu país e estava sendo cobiçado pelo Peñarol e Godoy Cruz, da Argentina.



Cria do Racing, clube de Montevidéu, Michel Araújo se profissionalizou em 2017 e ao todo disputou 65 partidas, marcando 11 gols e dando 10 assistências. Em 2019 se destacou bastante no Campeonato Uruguaio, mas não evitou o rebaixamento do time. A queda foi um facilitador na negociação do meia, que tinha contrato até julho de 2021.



Antes de Michel Araújo, o Fluminense fechou as contratações de Fellipe Cardoso, Caio Paulista, Yago Felipe, Hudson, Henrique, Egídio e Fernando Pacheco. Assim como o peruano, o uruguaio é pouco conhecido dos torcedores do Fluminense. Por esse motivo, o LANCE! foi em busca de informações com a imprensa local, que fez boas recomendações sobre o jogador.



Alejo Garcia, repórter da Radio Sport 890



"Ele é um meia ofensivo, que pode jogar pelos dois lados do campo ou centralizado, como um autêntico camisa 10. É canhoto, bastante técnico e muito bom nos dribles levando vantegem nos duelos contra os marcadores. Além de ter um bom passe, se destaca no jogo aéreo, chegando a fazer alguns gols de cabeça. Precisa melhorar taticamente nos aspectos defensivos e em alguns momentos peca por ser um pouco individualista. A falta de experiência em um clube grande, com mais pressão, pode pesar, mas ao meu critério é muito bom jogador e bastante talentoso. Pelos valores do acordo, acredito ter sido um bom investimento".



Bambino Etchegoyen, repórter da Rádio Sport 890



"Michel Araujo é canhoto e disputou 32 jogos na temporada passada, sendo 30 como titular. É bom finalizador, tem um bom drible e cruzamento. Habiloso e rápido, se move muito bem, principalmente pelo setor esquerdo. Apesar do rebaixamento foi o mais destacado. Ficou alguns jogos fora devido as negociações pela sua renovação de contrato. Acho que vai ser uma boa oportunidade pra ele no Brasil. Fez uma ótima temporada no Uruguai. Pode cumprir várias funções pela esquerda, principalmente chegando na linha de fundo e cruzando".