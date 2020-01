Cruzeiro vai ao mercado por centroavante e aumenta rumores de saída de Fred

Minas Gerais - A situação de Fred no Cruzeiro ainda está indefinida. Na semana passada, notícias apontavam que o camisa 9 iria ficar na Raposa, mas um novo cenário informado pelo 'Superesportes' pode mudar o panorama do jogador de 36 anos. Segundo o veículo, o clube mineiro já estaria no mercado em busca de um centroavante para substituir o atleta.



Ainda de acordo com o portal, o Cruzeiro tentou a contratação de Santiago Tréllez, do São Paulo, mas o atacante não se animou em defender a Raposa. O clube mineiro busca o atacante alto e forte, com características iguais as de Fred. Enquanto não chega nenhum jogador para a posição, o Cruzeiro experimenta a joia da casa Vinicius Popó.



O Fluminense estaria interessado na volta do ídolo às Laranjeiras, mas as tratativas não avançaram nas últimas semanas. Pelo tricolor, onde conquistou cinco títulos, Fred atuou em 288 jogos, marcando 172 gols. No Cruzeiro, somando as duas passagens, foram 140 jogos, com 78 gols anotados e três taças conquistadas.