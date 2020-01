Fluminense terá jogadores do time sub-23 na estreia do Carioca

Rio - No primeiro desafio como técnico do Fluminense, Odair Hellmann terá oito desfalques: por ordem médica, Frazan, Caio Paulista, Evanilson e Marcos Paulo. Já Henrique, Egídio e Yago Felipe não estão regularizados. Vale lembrar também que Fernando Pacheco está com a seleção peruana sub-23 que se prepara para o Pré-Olímpico, Michel Araújo nem sequer treinou com o elenco e Ganso está suspenso pelo TJD-RJ.



Devido aos problemas, Odair Hellmann vai contar com alguns jogadores da equipe sub-23, que vem sendo montada e preparada justamente para suprir eventuais desfalques do elenco principal. Por isso, os jogadores treinam todos juntos, para quando a oportunidade aparecer, ter condições de agarrar com unhas e dentes.



- O ideal seria não ter jogo já com tão pouco tempo de trabalho. Não fazemos o calendário, mas isso faz parte. Por isso estamos trabalhando com todos juntos, porque não tem como um time só jogar agora. Isso é uma decisão sensata do Odair, porque não estaremos bem fisicamente e isso pode dar problemas como lesões. Pelo que ele conversou, vai ser nessa linha. Essa é a ideia mesmo, continuar a pré-temporada dentro dos jogos e é por isso que ele vai fazer essas rotações - revelou Nenê em coletiva na última semana.



O grupo sub-23 conta com 11 jogadores e a maioria são crias de Xerém, mas que estouraram a idade sub-20. Para a lateral-esquerda, Odair conta com César, já para a direita, são três opções, Daniel, Wisney e Diogo. Na zaga, Higor. No meio-campo, os volantes Nascimento e Paulo Victor, além dos meias Gabriel Capixaba e Matheus Cassini. Para o ataque, Lucas Barcellos e Matheus Pato.



A tendência é que Higor, Nascimento, Paulo Victor, Gabriel Capixaba e Matheus Pato sejam ao menos relacionados, ficando como opção no banco de reservas. Já Lucas Barcellos possui grandes chances de ser titular. O jogador inclusive marcou um dos gols no jogo-treino vencido pelo Tricolor por 7 a 0.



No ano passado, o técnico Oswaldo de Oliveira chegou a relacioná-lo em uma partida. Lucas Barcellos estava treinando separado do elenco, após retornar do empréstimo ao Perilima-PB. Marcão também a levá-lo para o banco de reservas, porém o atacante não chegou a ser utilizado. A provável escalação do Fluminense deve ser Marcos Felipe, Gilberto, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Orinho; Yuri, Hudson e Nenê; Pablo Dyego, Lucas Barcellos e Felippe Cardoso.