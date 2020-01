Apresentado, Egídio revela conversas com Fred: 'Tem vontade de voltar ao Fluminense'

Rio - O lateral Egídio foi apresentado pelo Fluminense na tarde desta terça-feira. Durante a coletiva no CT Carlos Castilho, ele revelou que tem mantido conversas com o atacante Fred, alvo tricolor para 2020, e que o camisa 9 quer retornar às Laranjeiras.

"O Don (Fred) tem história aqui. Deixou legado muito bom aqui, com diversos títulos, um poder de liderança grandioso. Eu tenho falado com ele todos os dias. E o que tenho passado são só coisas boas que tem no ambiente, no clube. Ele conhece muito os funcionários aqui. Os funcionários adoram ele, ele adora os funcionários. Ele ama esse clube e tem muita vontade de voltar. Falou que precisa resolver detalhezinho com o Cruzeiro. Aguardamos aqui, o presidente mostrou que tem interesse na volta dele. Esperamos que dê tudo certo, que ele volte e que seja aquele Fred que foi no Fluminense. Ficarei na torcida para que ele volte para cá e que ajude da melhor forma possível", afirmou o novo camisa 6.

Após a fala de Egídio, o presidente Mário Bittencourt pediu a palavra e detalhou a situação do artilheiro.

"O que Fred disse ao Egídio eu já sei há bastante tempo. Em 2015, eu quem trabalhei na renovação de contrato dele aqui, como vice de futebol, e ele recusou uma proposta grandiosa da China, que era 20% a 30% maior que a nossa. Que ele tem um carinho, um amor à instituição, não tenho a menor dúvida de que nossa torcida sabe. O que disse é que nós não vamos deixar de ter os pés no chão. E a vinda do Fred não tirará nossos pés do chão, caso ele venha. Eu não trabalho com teto salarial de jogador, trabalho com teto de folha.", completou.