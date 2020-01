Presidente do Fluminense descarta retorno de ex-atacante do clube para a temporada

Rio - Enquanto as negociações por Fred seguem a todo vapor no Fluminense, outro ex-atacante da equipe não deve atuar no Tricolor em 2020. Emprestado pelo clube carioca ao Internacional, Wellington Silva deseja retornar ao Flu, mas Mário Bittencourt afirmou que o retorno do atleta depende do time gaúcho, que não tem intenção de encerrar o empréstimo.



"Sobre o Wellington Silva, o Internacional momentaneamente não liberou o jogador. Conversamos diretamente com o clube e o Internacional tem interesse que o jogador continue por lá. Ele (Wellington) sabe do nosso desejo de tê-lo aqui. Se resolver a situação por lá, semelhante a do Fred, voltamos a conversar", comentou Mário Bittencourt.



Outro jogador na mira do Fluminense para a temporada 2020 é o zagueiro Emerson Santos, que atualmente pertence ao Palmeiras. Recentemente, o clube carioca perdeu o zagueiro Frazan, que ficará de seis a oito meses se recuperando de uma grave lesão no joelho. Mário Bittencourt também falou sobre a possível contratação de mais um atleta para a posição.



"Assim que o Frazan se lesionou, a nossa ideia imediata foi trazer um zagueiro. O Emerson é um nome que gostamos, interessa sim. O Paulo mantém conversas diretas com o Anderson Barros. Mas numa segunda conversa nossa começamos a avaliar essa situação. Terá de ser bem pensada e cirúrgica a contratação de um zagueiro", encerrou o presidente tricolor.