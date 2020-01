Segundo teste sem formação ideal de Odair

O torcedor do Fluminense ainda não tem previsão de qual será o time titular ideal de Odair Hellmann. Além de jogadores machucados e outros sem terem sido inscritos a tempo para entrar em campo hoje contra a Portuguesa, às 20h, no Maracanã, a comissão técnica também trata com muito cuidado as estreias de Ganso e Muriel, que não têm data certa para acontecer.

Havia expectativa de o meia e o goleiro, dois dos principais nomes do time, estarem em campo no primeiro jogo da temporada no Maracanã, mas o Fluminense optou por alongar a pré-temporada de ambos, que terminaram 2019 lesionados. Segundo a assessoria do clube, Ganso tem feito um trabalho específico de reequilíbrio muscular. A preocupação é evitar lesões ao longo da temporada.

Já com o goleiro, que sofreu fratura na mão esquerda e precisou ser operado, há o cuidado maior para que esteja 100% recuperado. Com isso, a expectativa é de que os dois jogadores só retornem no Fla-Flu de quarta-feira. Mas não está descartado o aproveitamento no domingo. Mascarenhas, que sofreu com lesões ao longo de 2019, também passa pelo mesmo processo e não tem previsão de retorno.

Quem vai demorar mais para ficar à disposição de Odair são Evanilson e Marcos Paulo, os dois cotados para serem titulares. Os dois ainda se recuperam de lesões musculares. Dos lesionados, Caio Paulista é o único que iniciou o trabalho de transição para a preparação física.

A lista de desfalques é ainda maior. Cotados para jogar hoje desde o início, Egídio e Yago não foram regularizados a tempo — assim como Digão — e terão que esperar até domingo, contra o Bangu. Para piorar, Yuri foi poupado com dores musculares. Sem falar em Miguel Araujo, ainda não inscrito, e Nino e Fernando Pacheco, que estão no Pré-Olímpico.

"Existe todo um trabalho por trás para que todos os jogadores cheguem bem nos jogos. Toda uma tecnologia da fisiologia para que possamos chegar bem a todas as partidas. Aqueles que não tiverem no nível que estão pensando, vão segurar. Se forçar, você acabará perdendo jogadores por um longo tempo, o que irá prejudicar o grupo", disse Matheus Ferraz, que completou: "Segundo jogo estaremos um passo melhor, mas ainda longe do nosso ideal. O trabalho vem sendo muito bem programado".