Rio - A partida do Fluminense contra o Bangu, no próximo domingo, pode marcar a estreia de um dos reforços do clube tricolor: trata-se de Egídio. O nome do lateral-esquerdo, de 33 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira.

Egídio atuou pelo Cruzeiro ma última temporada. O jogador tem contrato com o Flu até o fim de 2021. O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira contra a Portuguesa-RJ, às 20h, no Maracanã.