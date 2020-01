Matheus Ferraz comenta início de temporada do Fluminense e elogia jogador do time

Rio - Destaque do Fluminense na primeira metade de 2019, até lesionar o joelho, o zagueiro Matheus Ferraz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira. O defensor de 34 anos falou sobre este início de trabalho do elenco com Odair Hellmann, rodízio da equipe e admiração do time ao meia Nenê, que segundo Ferraz, é o brincalhão do grupo.



"Nenê é um cara que agrega muito aqui. Desde o jovem ao mais velho é ele que faz as brincadeiras, que faz os apelidos. Isso só traz bem para o grupo. Todo mundo gosta muito dele aqui, respeita. E é um cara muito profissional. Só ver como ele se dedica, trabalha no dia a dia", disse o zagueiro, que emendou:



"Vai depender de circunstâncias de jogos que pegaremos. Em breve temos jogo da Sul-Americana. Enfrentaremos adversários diferentes, que teremos de nos preparar para que a equipe possa evoluir. A qualidade dos adversários conta para a equipe evoluir taticamente", complementou Matheus Ferraz.