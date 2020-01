Fluminense anuncia seu oitavo reforço na temporada

Rio - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feita, o volante Henrique. O meia, de 34 anos, que fez toda a pré-temporada pelo clube carioca, foi o último, dos oito reforços tricolor, a ser anunciado. O jogador, foi emprestado pelo Cruzeiro, e fica no clube carioca até o fim de 2020.

Com costume de só oficializar suas contratações quando está tudo assinado, o Tricolor aguardava o clube mineiro registrar o novo contrato de Henrique no sistema da CBF, que estendeu seu vínculo com a Raposa até 2021.

Henrique ficará de fora dos próximos dois jogos do Flu: contra a Portuguesa-RJ, nesta quinta-feira, e contra o Bangu, no domingo. O atleta só estará à disposição de Odair Hellmann, quando seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID).