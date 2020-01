Rio - O Bangu volta a campo neste domingo,em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, diante do Fluminense. Nas duas primeiras rodadas, dois empates fora de casa, com Vasco e Resende, respectivamente. Buscando se manter entre os líderes do Grupo A, o Alvirrubro terá uma motivação extra diante do Tricolor: a estreia no ano em Moça Bonita. Titular nos dois primeiros jogos, o volante Rodrigo Yuri afirma que a equipe se saiu melhor na segunda partida, apontando uma crescente dentro de campo:



"Tivemos uma clara evolução de uma partida para a outra e a tendência é melhorar ainda mais durante a competição. Conseguimos buscar dois pontos fora de casa, em jogos que tivemos chances para vencê-los. Vamos estrear em casa e, junto da nossa torcida, precisamos fazer valer o nosso mando de campo. Vejo o grupo numa crescente e temos que manter isso para buscarmos os três pontos", ressalta Rodrigo Yuri, que continua:



"É primordial estarmos ligados do início ao fim. Em competições curtas, todo ponto é importante. O Fluminense tem uma equipe quilificada e a gente precisa estar com a atenção redobrada em todos os setores do campo. Então, não há espaços para erros ou falhas", completa Rodrigo Yuri.



Com dois pontos e na terceira colocação do Grupo A, o Bangu recebe o Fluminense no Estádio de Moça Bonita, no domingo, às 16h. Os ingressos já estão sendo vendidos, com a inteira custando R$ 40,00 e a meia R$ 20,00.