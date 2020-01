Odair escala Fluminense com Miguel de titular e volta de Muriel para partida contra o Bangu

Rio - O Fluminense encara o Bangu, neste domingo, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e o técnico Odair Hellmann promoverá mudanças na equipe titular. O goleiro Muriel, que estava se recuperando de uma lesão na mão, e o jovem Miguel, de 16 anos, farão parte da equipe que iniciarão a partida.

Além dessas mudanças, o treinador irá poupar os jogadores que mais se desgastaram nesses dois últimos confrontos do Tricolor, como: Matheus Ferraz, Gilberto, Hudson e Nenê. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

Apesar das perdas, Odair vai contar com a estreia de três reforços: Egídio, Henrique e Yago Felipe. O lateral-esquerdo, que estava no Cruzeiro, ficará com a vaga de Orinho, os volantes Henrique e Yago Felipe, com a vaga de Yuri e Hudson, respectivamente.

Já o meia Miguel, que se destacou na partida contra a Portuguesa-RJ, fará sua primeira partida como titular no profissional, na posição de Nenê. Digão, que acertou sua permanência no Flu, vai atuar no lugar de Matheus Ferraz.

A bola rola às 16h no Estádio Moça Bonita. Com a vitória, o Tricolor irá atingir nove pontos e alcançar a liderança do Grupo B.