Rio - Anunciado como novo reforço do Fluminense após deixar o Cruzeiro, o volante Henrique foi apresentado na última sexta-feira no clube carioca. Aos 34 anos, o jogador já treinava com a equipe desde o dia 9 enquanto aguardava a negociações serem concretizadas. Nas primeiras palavras como atleta da equipe, Henrique disse como pode ajudar Odair Hellmann no esquema tático do time e também aproveitou para criticar o calendário do futebol brasileiro.



"Hoje o futebol é muito dinâmico e dentro da partida você altera muito seu posicionamento. Então às vezes você começa como primeiro, mas, às vezes, dentro da partida, como estratégia, você acaba alterando para segundo. Temos vivido muito isso, aprendido bastante com esses novos planos de jogos. Então, independentemente do posicionamento, estou preparado e trabalho durante a semana para chegar no jogo e executar da melhor forma", disse o meia, que emendou:



"A pré-temporada hoje no Brasil fica mais apertada por causa do calendário. Há muitos jogos, os campeonatos começam cedo. Com uma semana a mais você se aperfeiçoa mais, mas tem a falta de ritmo de jogo que sentimos bastante também. Mas aos poucos vamos nos adequando e colocando o corpo na melhor forma possível", encerrou o volante.