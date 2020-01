Goleiro revelado pelo Flamengo, João Lopes assina com o Fluminense

Rio - Após treinar com a equipe nesta segunda-feira, o goleiro João Lopes, de 24 anos, assinou contrato de dois anos com o Fluminense. O Tricolor ficou com 70% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia a Portuguesa-SP. As informações são do "Globoesporte.com".

O novo reforço do clube, passou por exames médicos na última terça-feira, e já treinou com o grupo no dia seguinte. No entanto, ele esperava a FPF (Federação Paulista de Futebol) dar baixa em seu nome para então fechar com o clube das Laranjeiras.

João Lopes estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal, desde o segundo semestre de 2018. O melhor momento da carreira, que teve início no Flamengo em 2017, foi na Portuguesa-SP, quando disputou a Série A2 em 2018.