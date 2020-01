Odair Hellmann projeta clássico contra o Flamengo e elogia estreias de Egídio e Henrique

Rio - Depois da goleada aplicada sobre o Bangu no último domingo, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Flamengo, em clássico válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara. O técnico do Tricolor, Odair Hellmann, projetou o duelo contra o rival e elogiou a boa partida dos estreantes Egídio e Henrique na vitória por 5 a 1 em Moça Bonita.



"Nosso pensamento não se baseia no adversário. Por coincidência é o Flamengo. Se fosse o Boavista, seria a mesma coisa. Ainda estamos construindo um time. Saíram muitos jogadores e entraram muitos jogadores. Precisamos errar e acertar para depois errarmos menos. Vamos colocar os que estiveram 100% dentro das nossas avaliações, seguindo nosso planejamento", disse Odair, que emendou:



"(Egídio e Henrique) São experientes e vão nos ajudar, junto com Nenê, Ganso… Temos muitos jovens que precisam dessa casca, da cobrança para saber qual é o caminho. Sabem conversar com um menino. Queremos essa mescla o mais rápido possível. Tivemos três vitórias boas, mas temos muito a crescer até ter um entrosamento, repetição", complementou o comandante do Fluminense.