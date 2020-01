Fred encaminha rescisão com o Cruzeiro e rumores de acerto com o Fluminense aumentam

Rio - A passagem de Fred pelo Cruzeiro está próxima do fim. Nesta segunda-feira, após reunião entre clube e atleta, o atacante encaminhou sua rescisão com a Raposa, que deve sair até o final deste semana. O caso está, no momento, com o departamento jurídico do time mineiro. Livre no mercado, as expectativas para um acerto com o Fluminense aumentam.



Fred esteve na Toca da Raposa II nesta segunda, mas não treina com a equipe desde a semana passada. Na última semana, jogador e clube também realizaram uma reunião, mas sem desfecho concreto. Em um evento da 'Globo Minas' na última semana, o presidente do conselho gestor do Cruzeiro, Saulo Froés, afirmou que o jogador se mostrou irredutível quanto a uma redução salarial.



"O Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro Esporte Clube avaliou de maneira positiva a reunião com o atleta Fred e seus representantes. A próxima etapa no processo é o diálogo entre o departamento jurídico do Clube e os advogados do atleta, quando serão decididos os ajustes finais. Há a previsão que ocorra uma solução definitiva ainda nesta semana", disse o clube através de nota oficial.