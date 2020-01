Felippe Cardoso comemora fim do jejum e fala sobre possível chegada de Fred

Rio - Depois de passar em branco em seus dois primeiros jogos no Campeonato Carioca, o atacante Felippe Cardoso balançou as redes com a camisa do Fluminense pela primeira vez na temporada no último domingo contra o Bangu, na goleada da equipe tricolor por 5 a 1.



O atacante de 21 anos de idade não marcava desde o dia 10 de agosto do ano passado, quando ainda com a camisa do Ceará, contra a Chapecoense, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Felippe anotou o segundo gol da goleada do Vozão por 4 a 1. Pelo Ceará, como titular, o último jogo do camisa 19 havia sido no dia 10 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico cearense contra o Fortaleza.



Pelo Fluminense, Felippe foi titular pela primeira vez contra a Portuguesa, na 2ª rodada do Carioca, mas acabou sendo substituído no intervalo da partida para a entrada de Miguel. Ao LANCE!, o atacante celebrou o gol marcado neste domingo e como isso pode ajudá-lo na busca pelo seu espaço no Tricolor.



"Sensação maravilhosa. Estava precisando marcar um gol para pegar um pouco mais de confiança. Minha última partida como titular aconteceu há mais de três meses e chegar num clube da grandeza do Fluminense é diferente. Acredito que fui bem nas atividades da pré-temporada, mas infelizmente não fui bem nos dois primeiros jogos. Continuei focado e o treinador Odair me passou tranquilidade para seguir trabalhando. Estarei sempre à disposição dele, seja como titular ou reserva. Espero poder construir minha história aqui dentro", destacou.



O momento de Felippe contra o Bangu aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante foi lançado em profundidade, não desistiu da jogada, ganhou do zagueiro do Bangu e marcou um belo gol, o quarto do Fluminense na partida. A persistência para balançar as redes foi uma amostra do que o torcedor do Fluminense pode esperar, segundo o próprio atacante.



"Sou muito dedicado e sempre quero mais. O Odair nos passou isso antes do jogo, para não deixar o adversário à vontade e manter a pressão na marcação. Felizmente não desisti da jogada e fui premiado com o gol", disse.



Em apenas 14 minutos em campo, além de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, Felippe também foi responsável pela assistência para o gol de Yago Felipe.



CONCORRÊNCIA NO SETOR OFENSIVO

Além de se provar dentro de campo para a torcida, Felippe terá que brigar pela posição no ataque do Fluminense dentro do elenco. Com vários atacantes à disposição, Odair Hellmann terá que, em alguns momentos, preterir alguns jogadores para montar o time titular. No comando de ataque, o Flu conta com Evanilson, Lucas Barcelos e Matheus Pato, além do próprio Felippe Cardoso, que disse ter tranquilidade para disputar a posição entre os onze iniciais.



"Sei que posso melhorar e evoluir bastante ainda. Acredito no meu potencial e tenho certeza que vou crescer com o apoio do Odair e dos meus companheiros, que sempre me passam confiança e coisas boas. Vamos ter muitos jogos ao longo da temporada e é importante para o Fluminense ter opções dentro do elenco. Encaro a concorrência com tranquilidade e tentarei dar sempre o meu melhor. Vai ser uma disputa sadia, mas sempre com respeito e humildade", frisou.



A PROPOSTA DO FLUMINENSE



Na temporada passada, Felippe Cardoso foi emprestado ao Ceará pelo Santos e lá permaneceu de julho até o fim do Campeonato Brasileiro. No retorno ao clube paulista, o atacante disse ter recebido propostas de outros clubes, até do exterior, mas que quando soube do interesse do Fluminense, não pensou duas vezes em aceitar jogar pelo Tricolor.



"Meu empresário ligou e disse que tinha algumas propostas de outros clubes do Brasil e também do exterior. Quando ele falou do Fluminense, lembrei na hora do sucesso que outros jogadores da minha posição tiveram no clube, como Fred, Richarlison e João Pedro. Conversei com meu pai e não pensamos duas vezes em aceitar o projeto do Flu", relembrou.



MESCLA DE JOVENS E JOGADORES EXPERIENTES



Com 21 anos de idade, Felippe é um dos jovens jogadores contratados pelo Fluminense nesta janela de transferências. Além dele, o uruguaio Michel Araújo (23), o peruano Fernando Pacheco (20), Caio Paulista (21) e Yago Felipe (24) foram as caras novas abaixo de 25 anos de idade trazidas pelo Tricolor. Hudson (31), Egídio (33) e Henrique (34), foram os reforços mais experientes desta janela no Fluminense, que também conta com Nenê (38), Ganso (30), Matheus Ferraz (34) e Digão (31). Sendo assim, a média de idade do elenco tricolor, segundo o site "Transkfermarkt", é de 24,46 anos de idade.



Sobre o balanceamento de jovens promessas e jogadores veteranos, o atacante do Fluminense acredita que o sangue novo aliado com a experiência pode ser a chave do sucesso do Tricolor na temporada.



"Só vejo coisas positivas. São jogadores vencedores e com carreiras vitoriosas. Acredito que eles vão nos ajudar bastante e tem tudo para dar certo. Vamos em busca dos nossos objetivos, com muita humildade e comprometimento, como uma família unida. Sei que podemos conquistar coisas grandes em 2020", pontuou.



SERÁ BEM VINDO?

Nas últimas semanas, o principal assunto relacionado a Fluminense, tanto nas coletivas quanto nas redes sociais, tem sido um possível retorno de Fred ao clube das Laranjeiras. Ídolo tricolor, o atacante ainda não resolveu a sua situação com o Cruzeiro, seu atual clube, mas Egídio, ex-companheiro do camisa 9, deixou a entender que o mesmo tem a intenção de voltar a jogar pelo Tricolor. Felippe Cardoso também acredita que retorno de Fred será positivo para o Fluminense, tanto dentro de campo, quanto para o elenco.



"Fred é um craque. Um grande jogador. A carreira dele mostra isso. É um centroavante que qualquer clube gostaria de ter. Se vier, será muito bom poder aprender ainda mais ao lado de um cara como ele. Tenho certeza que ele ajudaria os mais jovens e ainda poderia dar continuidade na linda história que ele construiu no Fluminense", finalizou.