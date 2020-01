Mário Bittencourt elogia Odair e esclarece situação do Maracanã: 'Não nos dá prejuízo'

Rio - O início de temporada do Fluminense tem empolgado os torcedores tricolores. Com 100% de aproveitamento até aqui, o clube tem demonstrado bom futebol e goleou o Bangu no último domingo por 5 a 1. Em entrevista ao programa 'Donos da Bola Rio', o presidente do clube, Mário Bittencourt, se disse satisfeito com o trabalho de Odair Hellmann e aproveitou para comentar a situação dos custos do Maracanã em partidas da equipe.



"Em três rodadas, com três escalações diferentes conseguimos manter o padrão de jogo. Já se vê que o trabalho do treinador aparece. Até para antecipar a torcida, vamos precisar fazer esse revezamento no início. Tivemos sete dias de pré-temporada. Em razão desse tempo curto, fizemos três lesões do ataque titular. Ganso faz um trabalho de reequilíbrio muscular, o Nenê foi poupado de Moça Bonita como outros, foram promovidos seis estreias", disse Odair, que emendou:



"O Maracanã não nos dá prejuízo hoje. Já falei em várias coletivas, o borderô pulicado é o da operação do jogo. Não entra o sócio futebol, que já comprou o ingresso. Alimentos e bebidas também não entram. Placas de propaganda não entram, vendas de camarote, nada disso entra no Borderô. Está se criando uma lenda e jogando a torcida contra o estádio. Jogávamos em Edson Passos e nosso Sócio Futebol caiu 60%. Com a confirmação dos jogos no Maracanã, saltamos de 7 mil para 24 mil sócios", completou Mário.