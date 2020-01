Presidente do Fluminense comenta interesse em Fred: 'Sonho nosso e da torcida'

Rio - O desejo de Fluminense de ter Fred não é mais mistério nas Laranjeiras e um acerto pode estar próximo. O atacante de 36 anos encaminhou a rescisão com o Cruzeiro e, assim, o clube carioca fica com caminho aberto para negociar com o centroavante. O presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, elogiou o atleta e falou sobre a negociação em entrevista ao programa 'Donos da Bola Rio'.



"Temos certeza que ele (Fred) traz retorno esportivo para nós. Internamente ainda achamos o maior camisa 9 do futebol brasileiro. Um 9 clássico, de área. E que tem para nós, Fluminense, uma imagem como ídolo, gigantesca. É o maior ídolo da história do clube dos últimos 30 anos. O meu maior sonho é ser campeão da Libertadores, da Sul-Americana, dar a torcida que ela merece, fazer o Fluminense levantar taça de novo", disse Mário, que complementou:



"Fred é um grande sonho nosso, da torcida. Óbvio que tem gente que não quer. Respeito a opinião de todos, mas é uma decisão que passa por questão técnica. Não é a vontade uma ou outra pessoa. Entendemos que será muito importante para nós. Se ele entender, e jogo a bola para ele mesmo, o nosso momento, vamos trazê-lo de volta", encerrou o presidente do clube carioca.