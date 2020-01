Fluminense deve quantia milionária ao Del Valle por negociações de Orejuela e Sornoza

Rio - Apesar da diretoria tricolor ter quitado os vencimentos dos atletas, deixando os pagamentos em dia, o clube ainda sofre com dívidas financeiras em outras camadas. De acordo com o portal 'NetFlu', o clube carioca ainda deve uma quantia milionária ao Independiente del Valle-EQU pelas transferências de Orejuela e Sornoza.



Segundo o portal, o Fluminense deve ao time equatoriano por Sornoza é de US$ 500 mil (R$ 2,2 milhões), enquanto o de Orejuela é de US$ 1,1 milhão (R$ 4,4 milhões). Os jogadores chegaram ao Tricolor em 2016, mas já deixaram a equipe carioca. Sornoza é atualmente jogador do Corinthians, enquanto Orejuela defende o Querétaro.



O Independiente de Valle acionou à Fifa contra o Flu pelo não pagamento de uma parcela referente a 2017. No ano passado, o Cruzeiro foi também foi acionado na entidade máxima do futebol por questões similares e sofreu algumas penalidades. O processo dos equatorianos contra o time carioca ainda segue em curso na Fifa.