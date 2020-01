Odair Hellmann comemora vitória no clássico, mas vê 'muito a corrigir' no Fluminense

Rio - O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann comemorou o resultado, mas lembrou que ainda há coisas a serem corrigidas na sequência do trabalho na temporada. Ele ainda fez questão de exaltar Nenê, autor do gol tricolor neste clássico, e que vem sendo bastante decisivo no conjunto da equipe até agora.





"Temos muita coisa para corrigir, mas ainda bem que poderemos corrigir com 12 pontos. A equipe vai evoluindo dentro da nossa ideia. Temos quatro vitórias e jogadores que ainda não estrearam. Ganhamos quatro partidas, mas ainda não conquistamos nada. Temos muita coisa a evoluir e melhorar. Que o Nenê continue assim. Quando a equipe está consolidada dentro de uma ideia de jogo, as individualidade se potencializam. Ele tem essa qualidade de definição, bateu uma bola na trave. Está em um ótimo momento", comentou o treinador, completando com elogios ao Flamengo:



"Parabéns à forma como o Flamengo jogou, à forma como os meninos estão jogando, bem entrosados, consistentes, com velocidade. Meninos de qualidade. Parabenizar o trabalho, assim como valorizo o nosso trabalho em Xerém. Isso valoriza o futebol brasileiro. Os jovens estão surgindo com uma mentalidade boa, uma velocidade boa de jogo, leitura e entendimento bom".



Com o resultado, o Fluminense chegou a 12 pontos, na liderança do Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. A equipe voltam a campo recebendo o Boavista, sábado.