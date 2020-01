Nenê vira peça-chave e faz Odair Hellmann repensar o Fluminense

Rio - O início de temporada de Nenê está sendo bastante animador. Em três jogos, o meia de 38 anos fez três gols, ajudando o Fluminense a sair de campo com três vitórias. O jogador repete o desempenho de 2016, quando marcou pelo Vasco nas três primeiras partidas que disputou. No entanto, na ocasião, todos os gols saíram em cobranças de pênaltis, enquanto em 2020, apenas um foi dessa maneira.



"Eu sempre gostei de fazer gols e fico feliz de ajuda o time nesse momento, mas a minha função é dar assistências. Isso aí é um lucro e fico feliz de estar no lucro e poder ajudar o Fluminense nesse quesito", disse Nenê após o clássico diante do Flamengo.



As boas atuações de Nenê fizeram Odair Hellmann mudar de opinião sobre o meia jogar ao lado de Paulo Henrique Ganso. Em entrevista após a primeira rodada da Taça Guanabara, o treinador indicou que "na prática os dois não jogariam juntos". Vale lembrar que o camisa 10 foi o titular na temporada passada e atualmente está fora dos jogos por conta de um trabalho de reequilíbrio muscular. Agora, o comandante tricolor já começar a cogitar essa possibilidade.



"Sobre aquela pergunta de Ganso e Nenê, por que não? Eu respondi para vocês, pode, tudo pode, desde que o campo nos mostre que pode também. A ideia inicial é jogar com um meia central, o que não impede na frente de a gente usar durante um jogo os dois, ou até de início, os dois juntos, porque são jogadores de qualidade. Eu sempre procuro montar as equipes de forma equilibrada. Então, a princípio vamos dar continuidade para um meia de criação e, às vezes, como se mostrou agora, com dois meias de criação (Nenê e Miguel). Isso pode acontecer com Ganso e Nenê também".



No ano passado, Nenê e Ganso atuaram juntos em 17 jogos, com o Fluminense vencendo apenas cinco, um deles com Nenê saindo do banco de reservas. As vitórias foram sobre Internacional, Fortaleza, Corinthians, Grêmio e Botafogo, todas pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que jogaram lado a lado foi por todo o primeiro tempo da partida contra o Ceará, na qual o Tricolor acabou derrotado por 2 a 0. Apesar dos números, Nenê reitera que dá sim para jogar ao lado do camisa 10.



"Eu sempre tento fazer o meu melhor. O Ganso é um craque e eu já disse que podemos jogar juntos, mas isso é indiferente. O importante é o time estar bem e quem estiver no melhor momento, vai estar pronto para atender o Odair e ajudar o time da melhor maneira. É o que eu procuro fazer e não fico pensando quem vai jogar ou não. No momento está sendo eu e fico feliz de poder ajudar o time".



Até chegar a hora de Odair resolver esse dilema, Nenê vai continuar assumindo o posto de dono do time. O momento do meia é bem especial, já que ele já igualou o número de gols marcados com a camisa tricolor em 2019. Com seis gols, o meia também superou Ganso, que marcou apenas cinco gols pelo Fluminense.