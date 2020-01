Internacional confirma retorno de Wellington Silva ao Fluminense

Rio - O atacante Wellington Silva está de volta ao Fluminense. Em nota oficial, o Internacional divulgou que o jogador foi liberado e vai retornar ao clube carioca. O vínculo do jogador de 27 anos com o Tricolor é até o meio do ano, mas o Tricolor deverá renovar o contrato.

Revelado pelo Fluminense, Wellington Silva foi vendido ao Arsenal. Sem conseguir sucesso na Europa, passando por clubes do futebol espanhol, o jogador retornou ao Tricolor na temporada de 2016.

Wellington Silva defendeu o Fluminense até o fim da temporada de 2017. No ano seguinte acabou sendo emprestado ao Internacional e defendeu o clube gaúcho por duas temporadas.

Apesar de não ter sido titular na maioria dos jogos em que esteve sob o comando de Odair Hellmann, Wellington Silva agradou o treinador, que pediu que o Fluminense buscasse o seu retorno.

Confira a nota oficial do Internacional:

"O Sport Club Internacional e o atleta Wellington Silva entraram em acordo para o término antecipado do contrato de empréstimo e o retorno ao Fluminense. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de sua carreira"