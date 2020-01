Uruguaio é regularizado e pode estrear pelo Fluminense neste sábado

Rio - O apoiador uruguaio Michel Araújo pode fazer a sua estreia pelo Fluminense neste sábado contra o Boavista, no Maracanã. O jogador de 23 anos teve o seu nome publicado no BID e está liberado para entrar em campo. A tendência é que o meia comece no banco de reservas.

O uruguaio, que pertencia ao Racing-URU, teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por um valor superior a R$ 3 milhões, que será pago de forma parcelada em um período de dois anos. O jogador é visto como uma grande promessa em seu país e estava sendo cobiçado pelo Peñarol e Godoy Cruz, da Argentina.



Cria do Racing, clube de Montevidéu, Michel Araújo se profissionalizou em 2017 e ao todo disputou 65 partidas, marcando 11 gols e dando 10 assistências. Em 2019 se destacou bastante no Campeonato Uruguaio, mas não evitou o rebaixamento do time. A queda foi um facilitador na negociação do meia, que tinha contrato até julho de 2021.